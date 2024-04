Śniadaniówka TV Republika ruszyła w poniedziałek (8 kwietnia). Główną prowadzącą program, który nosi nazwę "Wstajemy" jest Anna Popek. To ona dobiera sobie współprowadzących. Pierwsze, premierowe wydanie poprowadziła z Rafałem Patyrą. W drugim odcinku u jej boku pojawił się już nowy prowadzący.

Kim jest Karol Kus, nowy prowadzący śniadaniówkę w TV Republika?

Jest nim Karol Kus. Prezenter pojawił się już pierwszego dnia w roli gotującego.

Wczoraj gotowałeś w Puszczy Noteckiej, a dzisiaj tutaj z nami w studio, witamy serdecznie - powitała go na antenie Anna Popek. Kus witając się z widzami postanowił powiedzieć kilka słów o sobie.

Czuję się jak takie 5-letnie dziecko, które ojciec wrzucił do jeziora i ma zacząć pływać, ponieważ po raz pierwszy będę dziennikarzem wspólnie z tak doświadczoną i wspaniałą prezenterką. Jest mi miło z jednej strony, a z drugiej strony liczę na państwa sympatię, że wytrzymacie ten program, a już z odcinka na odcinek będę się rozwijał - powiedział.

Karol Kus zajmuje się muzyką

Okazuje się, że Karol Kus zanim został prowadzącym "Wstajemy" i dołączył do zespołu TV Republika, zajmował się głównie muzyką. To lider założonego przez siebie w 2012 roku polsko-ukraińskiego zespołu Taraka. 1 lutego 2014 r. na głównej scenie kijowskiego Majdanu grupa wykonała utwór "Podaj rękę Ukrainie", za który otrzymała podziękowania od Komisji do spraw Kultury i Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego Lwowskiej Rady Obwodowej.

Zespół Kusa wystąpił także w czerwcu 2015 roku z utworem "Yabi Dabi" w koncercie SuperPremiery podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Rok później z utworem "In the Rain" próbował swoich sił w eliminacjach do Eurowizji. Wówczas preselekcje wygrał Michał Szpak.

Na Facebooku prowadzi z kolei profil "Karol Kus Masz To W Lesie", na którym prezentuje autorskie przepisy kulinarne, przygotowywane w plenerze.