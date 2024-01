W reportażu "Alarmu!" opowiedziano o domniemanych, podejrzanych okolicznościach reprywatyzacji dwóch kamienic w Warszawie. Twierdzono, że w sprawę zamieszani są członkowie krakowskiego gangu, którzy mieli wyrzucać lokatorów i przerabiać mieszkania na luksusowe apartamenty. W materiale padły nazwiska Edwarda Miszczaka, Anji Rubik i Moniki Olejnik, którzy mają tam mieszkania.

Reklama

Monika Olejnik wygrałą proces z TVP

Wówczas dziennikarka wydała oświadczenie. "Mieszkanie, w którym mieszkam, zostało kupione na wolnym rynku zgodnie z prawem. To mieszkanie, bez wad prawnych, zostało kupione za pośrednictwem agencji nieruchomości od ludzi, których nie znałam" - zapewniała i zdecydowała się wejść z Telewizją Polską na drogę prawną. Dodała też, że nikt z TVP Info nie próbował się z nią skontaktować, jedynie Bartłomiej Graczak miał tylko próbować podejść do jej samochodu, gdy opuszczała siedzibę TVN. W materiale uznano to za odmowę rozmowy.

Monika Olejnik w 2023 roku wygrała proces z TVP przed Sądem Apelacyjnym. W ramach wyroku przeprosiny dla dziennikarki miały pojawić się dwa razy w głównym wydaniu "Wiadomości" i cztery razy na antenie TVP Info. Zasądzono także wpłatę określonych kwot na Caritas i Fundację TVN.

Reklama

Jednak mimo prawomocnego wyroku przeprosiny nie pojawiały się w TVP. W czerwcu ubiegłego roku pełnomocnik Olejnik na łamach Wirtualnemedia.pl powiedział: - W związku z tym w imieniu red. Moniki Olejnik złożyłem w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej.

TVP przeprasza Monikę Olejnik

W końcu przeprosiny pojawiły się w tym tygodniu na stronie głównej portalu TVP Info, w dużym boksie w widocznym miejscu.

Ich treść brzmi: „Telewizja Polska S.A. w likwidacji przeprasza Panią Monikę Olejnik za naruszenie Jej dóbr osobistych w związku z publikacją w audycjach „Alarm!”, „Wiadomości” i „Minęła Dwudziesta” nieprawdziwych sugestii na temat okoliczności nabycia przez Panią Monikę Olejnik mieszkania w Warszawie. Mieszkanie zostało nabyte przez Panią Monikę Olejnik bez wad prawnych, w sposób niebudzący wątpliwości co do uczciwości transakcji. Powyższe oświadczenie publikowane jest w wyniku przegranego przez Telewizję Polską S.A. procesu sądowego. Niniejsze przeprosiny dotyczą audycji emitowanych w 2018 roku”.