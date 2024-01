Michał Olszański był w TVP m.in. współprowadzącym "Pytanie na śniadanie". Partnerował Annie Popek oraz Monice Richardson. Został zwolniony ze stacji po wywiadzie z Jarosławem Kaczyńskim, który miał miejsce w śniadaniówce TVP.

Rozmowę z politykiem uważa, za największy błąd w swojej karierze. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że najbardziej zabolało go to, że nie mógł pożegnać się z widzami.

- Nie miałem szansy na to, by zamknąć ten etap. Nie dane mi było pożegnać się ani z widzami, ani ze słuchaczami. A zły jestem na to, że ci, którzy przejęli władzę w mediach publicznych, w krótkim czasie zniszczyli coś, co było budowane przez lata. To niebywałe! Dla nowej ekipy dorobek Polskiego Radia czy Telewizji Polskiej nie miały absolutnie żadnego znaczenia - mówił w rozmowie z Plejadą.

Michał Olszański wróci do TVP. Jaki program poprowadzi?

Jak wynika z nieoficjalnych informacji Olszański może niebawem powrócić na antenę. Widzowie kojarzyli go nie tylko z "Pytaniem na śniadanie", ale też "Magazynem Ekspresu Reporterów". Kultowy program zadebiutował w 1999 roku i zastąpił "Ekspres Reporterów". Na antenie Telewizji Polskiej był obecny aż do maja 2023 roku. Jesienią 2019 roku program przeniesiono do TVP1, a w kolejnych latach emitowano go w TVP3, by ostatecznie w ogóle zdjąć z anteny.

Nowe władze TVP chcą, by program wrócił na antenę. Olszański, jak donosi Plotek, wyraził chęć poprowadzenia go. Na razie nie wiadomo, kiedy program zostanie reaktywowany.