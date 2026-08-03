Kolosalne zmiany w "Halo tu Polsat". Do zespołu dołącza dawna gwiazda TVP

Trwają przetasowania w śniadaniowym programie "Halo tu Polsat". Niedawno stacja poinformowała o zakończeniu współpracy z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim, którzy nie poprowadzą kolejnych wydań. Media donoszą, że to dopiero początek zmian przygotowywanych przez Edwarda Miszczaka.

Ida Nowakowska w "Halo, tu Polsat"

Jak dowiedziała się Plejada, władze stacji pracują nad nowym składem gospodarzy programu. "Ida Nowakowska, która w ostatnim czasie coraz częściej współpracuje z Polsatem, ma zająć miejsce jednej z prowadzących. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie są jedyni. Zniknięć będzie więcej. Ida Nowakowska dołączy do prowadzących «Halo tu Polsat!», zajmując miejsce jednej z dotychczasowych gospodyń. Program wciąż będzie nadawany trzy razy w tygodniu - kolejny raz Edwardowi Miszczakowi nie udało się przewalczyć pomysłu rozciągnięcia śniadaniówki na cały tydzień. Zmiany osobowe to m.in. pokłosie tych decyzji" - powiedziała Plejadzie osoba związana z Polsatem.

Z kim będzie występować Ida Nowakowska?

Co ciekawe, jednym z prowadzących "Halo tu Polsat" jest Tomasz Wolny, z którym Ida Nowakowska przez blisko pięć lat tworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w "Pytaniu na śniadanie". Oboje prowadzili śniadaniówkę TVP w okresie, gdy prezesem Telewizji Polskiej był Jacek Kurski. Cieszyli się dużą sympatią widzów.