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Kolosalne zmiany w "Halo tu Polsat". Do zespołu dołącza dawna gwiazda TVP

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:50
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Halo, tu Polsat
Zmienia się ekipa prowadzących w "Halo, tu Polsat"/AKPA
Kilka dni temu okazało się, że z "Halo, tu Polsat" odchodzi para prowadzących, gwiazdorskie małżeństwo Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Media donoszą, kto wypełni wakaty. Jedna z nowych prowadzących ma być dawna gwiazda TVP.

Trwają przetasowania w śniadaniowym programie "Halo tu Polsat". Niedawno stacja poinformowała o zakończeniu współpracy z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim, którzy nie poprowadzą kolejnych wydań. Media donoszą, że to dopiero początek zmian przygotowywanych przez Edwarda Miszczaka.

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Ida Nowakowska w "Halo, tu Polsat"

Jak dowiedziała się Plejada, władze stacji pracują nad nowym składem gospodarzy programu. "Ida Nowakowska, która w ostatnim czasie coraz częściej współpracuje z Polsatem, ma zająć miejsce jednej z prowadzących. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie są jedyni. Zniknięć będzie więcej. Ida Nowakowska dołączy do prowadzących «Halo tu Polsat!», zajmując miejsce jednej z dotychczasowych gospodyń. Program wciąż będzie nadawany trzy razy w tygodniu - kolejny raz Edwardowi Miszczakowi nie udało się przewalczyć pomysłu rozciągnięcia śniadaniówki na cały tydzień. Zmiany osobowe to m.in. pokłosie tych decyzji" - powiedziała Plejadzie osoba związana z Polsatem.

Z kim będzie występować Ida Nowakowska?

Co ciekawe, jednym z prowadzących "Halo tu Polsat" jest Tomasz Wolny, z którym Ida Nowakowska przez blisko pięć lat tworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w "Pytaniu na śniadanie". Oboje prowadzili śniadaniówkę TVP w okresie, gdy prezesem Telewizji Polskiej był Jacek Kurski. Cieszyli się dużą sympatią widzów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: telewizjaPolsathalo tu polsat
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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