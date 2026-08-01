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Rafał Brzozowski wziął ślub. Setki znanych gości i wzruszające słowa pana młodego [FOTO]

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:41
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Brzozowski
Rafał Brzozowski już nie jest kawalerem/AKPA
Rafał Brzozowski i jego ukochana w sobotę 1 sierpnia 2026 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Uroczystość odbyła się w kościele w podwarszawskiej miejscowości. Pojawiły się setki zaproszonych gości, wśród których wiele to gwiazdy znane z mediów. Pan młody opublikował zdjęcie i poruszający wpis.

Rafał Brzozowski do końca starał się utrzyma szczegóły ślubu w tajemnicy. Przed mediami nic się jednak nie ukryje. Z ustaleń mediów wynika, że Rafała Brzozowskiego i jego żonę połączyła pasja do muzyki.

Setki gości i wynajęci ochroniarze na ślubie Rafała Brzozowskiego

Ślub kościelny Rafała Brzozowskiego odbył się pod Warszawą, a nad bezpieczeństwem i prywatnością pary młodej oraz zaproszonych gości czuwała firma ochroniarska. Do kościoła można było wejść po okazaniu zaproszenia. Jak informują media, na ceremonii miało pojawić się aż około 400 osób.

Rafał Brzozowski bierze ślub. Kim jest wybranka jego serca?
Rafał Brzozowski bierze ślub. Kim jest wybranka jego serca?

Ślubne kreacje państwa młodych

Rafał Brzozowski wystąpił w kremowobiałej marynarce, śnieżnobiałej koszuli z czarną muchą pod szyją i czarnych spodniach. Panna młoda wystąpiła w długiej, białej sukni z gorsetową, koronkową górą i odkrytymi ramionami. Spódnica sukni składała się z kilku warstw haftowanego tiulu. Miała też długi, tiulowy welon.

Gwiazdy wśród ślubnych gości Rafała Brzozowskiego

Jak informuje "Super Express" na ślub Rafała Brzozowskiego przybyli m.in. Krzysztof Gojdź - znany chirurg plastyczny gwiazd, Tomasz Kammel, Marek Kościkiewicz z partnerką, Marcin Mroczek z towarzyszką oraz Tomasz Iwan, Małgorzata Tomaszewska i Marta Manowska.

To Rafał Brzozowski opublikował po ślubie

Po ceremonii nowożeńcy poszli razem ze swoimi gośćmi bawić się na weselu. Rafał Brzozowski nie zapomniał jednak o swoich fanach. Na Instagramie opublikował kadr z ceremonii ślubnej, do którego dołączył krótki, ale pełen emocji komentarz. "Nie chodzi o wielkie słowa. Chodzi o jedno: razem. Na zawsze" - napisał piosenkarz.

Fani spieszą z gratulacjami dla Rafała Brzozowskiego

Pod ślubnym postem Rafała Brzozowskiego posypały się gratulacje. Fani oraz znajomi artysty pospieszyli z życzeniami szczęścia i długiego życia razem. Można się dowiedzieć z tych wpisów, że żona Rafała Brzozowskiego ma na imię Helena.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ślubRafał Brzozowskiwesele
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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