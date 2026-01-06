Jacek Cygan napisał ponad 2 tysiące piosenek

Jacek Cygan ma na swoim koncie ponad dwa tysiące tekstów piosenek śpiewanych przez polskich piosenkarzy i piosenkarki. Wśród nich są te napisane m.in. dla Edyty Górniak, Ryszarda Rynkowskiego, Majki Jeżowskiej czy Edyty Geppert.

TVP postanowiła stworzyć poruszający film biograficzny o Jacku Cyganie. Twórcy, który od ponad czterech dekad towarzyszy Polakom swoimi słowami i ma na koncie blisko dwa tysiące tekstów piosenek śpiewanych przez największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

"Jacek Cygan. Życie jest sztuką". O czym jest ten film?

"Jacek Cygan. Życie jest sztuką" odkrywa przed widzami nieznane oblicze artysty. Jego słowa stały się częścią polskiej kultury, ale prywatność zawsze pozostawała w cieniu. Kamera zagląda do jego świata, odsłaniając miejsca i ludzi, którzy go ukształtowali. Widzowie dowiedzą się, gdzie dorastał, co inspirowało jego twórczość i jak ewoluowała jego kariera – od poetyckich początków po współpracę z najwybitniejszymi artystami i twórcami.

"Jacek Cygan. Życie jest sztuką". Kto opowiada o artyście?

W filmie pojawiają się bliscy z rodziny, w tym żona Jacka Cygana – po raz pierwszy opowiadająca o mężu publicznie. O artyście opowiedzą również przyjaciele i współpracownicy m.in: Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Anna Dymna, Zbigniew Zamachowski, Mietek Szcześniak, Majka Jeżowska, Ralph Kamiński, a także Garou, z którym łączy go serdeczna przyjaźń.

"Jacek Cygan. Życie jest sztuką". Kiedy emisja?

"Jacek Cygan. Życie jest sztuką" to intymny, pełen emocji portret człowieka, którego słowa od lat poruszają serca słuchaczy. TVP pokaże ten film 6 stycznia (wtorek) o godz. 17:30 w TVP1.