Danuta Martyniuk nie ma ostatnio łatwego życia. Wszystko przez problemy rodzinne a dokładnie afery z jej synem. Daniel najpierw publicznie obrażał ojca a potem do dyskusji, która otarła się o media włączyła się i jego żona Faustyna, ale też Zenek i Danuta również zabrali głos.

Danuta Martyniuk wyjeżdża za granicę

Po tym wszystkim Danuta postanowiła spędzić trochę czasu sama. Jak zdradziła w jednym z wywiadów zamierza wyjechać za granicę. Właśnie przygotowuje się do wyjazdu, który jest poniekąd spełnieniem jej marzeń. Choć jak zaznaczyła zagraniczne wojaże nie są tym, co lubi i o czym marzy.

Gdzie wybiera się Danuta Martyniuk?

Gdzie zamierza się wybrać Danuta Martyniuk? Zdecydowała, że aż na miesiąc wybierze się do Australii, do swojej chrześnicy. Marzenie na ten rok mam już spełnione - powiedziała żona Zenka Martyniuka.

Teraz nabrałam wielkiej ochoty na wyjazd i poczułam, że muszę. Dla mnie to dużo, bo ja nie za bardzo lubię wyjeżdżać z domu, a zagraniczne wczasy i wakacje nigdy mnie nie ciągnęły i nie bawiły - wyznała.

Danuta Martyniuk podczas wyjazdu spotka się z rodziną

Okazuje się, że chrzestna córka Danuty, która ma na imię Sante, przygotowała plan zwiedzania. Wyjazd do Australii dla żony Zenka Martyniuka będzie dla niej również okazją do spotkania z siostrą i szwagrem.

Cieszę się, bo spędzę w końcu trochę więcej czasu chrześnicą i jej dziećmi, a to prawie jak moje wnuki. Santa z mężem i dwójką dzieci mieszkają tam na stałe. Nadrobię wreszcie zaległości rodzinne. Tak naprawdę tylko dlatego lecę, zależy mi najbardziej na spotkaniu z bliskimi, no i z siostrą Ewą i szwagrem się zobaczę, którzy już w listopadzie tam wyjechali i planują zostać tam dłużej. Ja do Polski wrócę dopiero w kwietniu - mówi Danuta Martyniuk w rozmowie z "Faktem".

Dodała, że podjęła tę decyzję dla siebie, dlatego postanowiła wyjechać sama, bez męża.