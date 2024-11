Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski od lat tworzą udane małżeństwo. Para doczekała się czwórki dzieci. Wspólnie wychowują 14-letniego Franciszka, dziesięcioletniego Henryka, czteroletniego Felicjana oraz dwuletnią Łucję. Aleksandra Żebrowska w mediach społecznościowych chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, związanymi z wychowywaniem dzieci. Opowiada o tym również w wywiadach. Aleksandra Żebrowska walczy z cukierkowym, przesłodzonym obrazem macierzyństwa. Mówi, jak jest.

Aleksandra Żebrowsk odwiedziła Natalię Hołownię i Martynę Wyrzykowską. W wywiadzie z prowadzącymi kanał "Ładne Bebe" opowiedziała o wielu interesujących kwestiach związanych z wychowaniem dzieci. W pewnym momencie rozmowa zeszła na... przeklinanie.

Sposób Aleksandry Żebrowskiej na przeklinanie u dzieci

Okazuje się, że Aleksandra Żebrowska nie zabrania swoim dzieciom używania brzydkich słów, co dla niektórych rodziców może być zaskakujące. Influencerka ma sposób, który sprawia, że jej pociechy szybko rezygnują z używania wulgaryzmów. - Nie mam czegoś takiego, że mówię, że nie wolno tak mówić. To nie działa - zaczęła. - Mam taką metodę, że pozwalam tak mówić dziecku np. tylko w łazience. Wybierasz jakieś pomieszczenie. To jest tak komiczne, bo z jednej strony widzisz, że on tego potrzebuje, a z drugiej strony zapada mu to w pamięć (...). I wtedy on później nie chodzi już przeklinać do tej łazienki. Nie widzi żadnej reakcji, że się stresujemy. Bardzo nam to pomogło - zdradziła.

Aleksandra Żebrowska planuje kolejną ciążę?

Aleksandra Żebrowska pochodzi z wielodzietnej rodziny, ma siedmioro rodzeństwa. Żona aktora od zawsze wiedziała, że chce mieć kilkoro dzieci. Jak wyznała w rozmowie z autorkami podcastu, marzyła o czwórce pociech i udało jej się zrealizować ten cel. Przyznała jednak, że nie planuje już więcej dzieci.

Ja bym już naprawdę nie chciała mieć więcej dzieci. To jest tak dużo pracy i czasu, którego mi już zaczyna brakować dla każdego dziecka po kolei, że to już jest, totalnie it ( ang. to - przyp. red) - wyznała Żebrowska. - Natomiast mam coś takiego, że jednak każde dziecko to jest tak niesamowity świat, odrębny, zupełnie jakby coś nowego, przeżywasz coś nowego i to dorastanie z dzieckiem i obserwowanie jak to dziecko widzi świat, zupełnie inaczej niż te poprzednie dzieci. To jest coś niesamowitego - dodała.