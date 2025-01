Jolanta Kwaśniewska jest nie tylko ulubioną pierwszą damą wielu Polaków, ale uchodzi też za ikonę stylu oraz klasy. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego nigdy nie ukrywała swoich poglądów i otwarcie wypowiadała się na temat wielu spornych kwestii.

Jolanta Kwaśniewska krytycznie na temat Kościoła

Niedawno w książce "Damą być" opowiedziała o swoim stosunku do Kościoła. Była pierwsza dama nie ukrywa, że jest osobą wierzącą. Jej mąż deklaruje się jako ateista, ale po latach wzięli ślub kościelny, na którym zależało właśnie Jolancie Kwaśniewskiej. Choć wiara jest jej bliska, nie stroni od krytyki tej instytucji.

Oburzające działania ludzi Kościoła, przytłaczająca liczba skandali, które wychodziły na jaw - pedofilia, molestowanie seksualne. Przypadki obrzydliwego bogacenia się przez ludzi Kościoła, prowadzenia podwójnego życia, posiadanie dwóch, trzech rodzin - i tak dalej, ta lista się nie kończy. Absolutnie wyleczyło mnie to z chodzenia do kościoła na msze. Boga mam w sercu - wyznała w książce.

Jolanta Kwaśniewska przyjaźni się z księdzem

Mimo to Jolanta Kwaśniewska nie tylko udziela się charytatywnie, ale też przyjaźni z niektórymi księżmi. Jednym z nich jest Arkadiusz Nowak.

To właśnie on w rozmowie z tygodnikiem "Świat Gwiazd" wyjawił tajemnicę Jolanty Kwaśniewskiej. Chodzi o jej zdolności kulinarne. Okazuje się, że była pierwsza dama robi świetne kotlety mielone.

Ksiądz Arkadiusz Nowak zdradził tajemnicę Jolanty Kwaśniewskiej

Ksiądz Arkadiusz Nowak wyznał, że są one lepsze nawet od tych, które robi jego mama. Najlepsze kotlety mielone, jakie jem, robi Jolanta. Muszę to powiedzieć z bólem: nawet lepsze niż robi moja mama. Chociaż moja mama też robi fantastyczne, ale pani prezydentowa ma swój własny przepis na te kotlety i przyznam szczerze, że ja nie jestem w stanie prosić o cokolwiek innego, tylko jeżeli mamy się spotkać i mamy coś zjeść, to ja wtedy mówię: "Bardzo cię proszę, usmaż te kotlety" - wyznał duchowny.