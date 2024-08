Zac Efron trafił do szpitala po wypadku, któremu uległ podczas pływania w basenie luksusowej willi na Ibizie. Hollywoodzki gwiazdor spędza wakacje podróżując po Europie - zwiedzał Francję w trakcie inauguracji Igrzysk Olimpijskich, następnie przeniósł się na grecką wyspę Mykonos, później do St. Tropez, a stamtąd do Hiszpanii. I właśnie ten ostatni przystanek w jego eskapadzie okazał się feralny.