Przed laty "Big Brother bił rekordy popularności na świecie. Format pojawił się także w Polsce. Pierwsza edycja polskiej wersji „Big Brothera” pojawiła się na antenie TVN w 2001 roku.

Zawrotna popularność "Big Brothera"

O co chodziło w programie? Grupa uczestników wprowadzała się do Domu Wielkiego Brata, który był naszpikowany kamerami i mikrofonami. Kontaktu ze światem zewnętrznym nie mieli żadnego. Rządził tam niepodzielnie tzw. Wielki Brat, którego nikt nigdy nie widział, słychać było tylko jego głos. Wielki Brat wydawał mieszkańcom domu różne polecenia, a ich niewykonanie wiązało się z sankcjami.

Najpierw co dwa tygodnie, a potem co tydzień uczestnicy programu w dźwiękoszczelnym „pokoju zwierzeń” nominowało dwójkę ze współmieszkańców do odejścia z programu. O tym, kto odchodzi, decydowali widzowie w głosowaniu SMS. Zwycięzcą pierwszej edycji był Janusz Dzięcioł i to on zgarnął nagrodę w wysokości 500 tys. zł.

"Big Brother" był drugim, po „Agencie” - reality show w historii polskiej telewizji. Pierwszą edycję prowadzili Martyna Wojciechowska i Grzegorz Miecugow. W każdy niedzielny wieczór miliony widzów zastanawiało się, kogo tym razem wielki brat wezwie do pokoju zwierzeń. Do historii przeszło powiedzenie „Gulczas, a jak myślisz?”, a finał programu i zwycięstwo Janusza Dzięcioła z zapartym tchem śledziło prawie 10 mln widzów. Nazwa programu zaczerpnięto z powieści George'a Orwela pt. "1984".

Gwiazdy "Big Brothera"

Ogromna popularnością cieszyli się uczestnicy programu. Oprócz Janusz Dzięcioła byli to zarażająca śmiechem Manuela Michalak, która zajęła drugie miejsce w programie; Małgorzata Maier - trzecie miejsce; Alicja Walczak, Klaudiusz Ševković, Piotr Gulczyński, Piotra Lato, Sebastian Florek, Karolina Pachniewicz i Monika Sewioło. Ta ostatnia co prawda dość wcześnie opuściła dom Wielkiego Brata, ale doskonale zapisała się w pamięci widzów.

Seksowna góralka, która marzyła o karierze

Monika Sewioło w 2001 r. miała 24 lata i zaledwie rok wcześniej została mężatką. Pochodziła z Makowa Podhalańskiego, a mieszkała w Suchej Beskidzkiej. W programie mówiła, że za mężem jeszcze nie tęskni i wiele mówiła o swojej muzycznej pasji. Chciała być jak Madonna.

Monika Sewioło nie krępowała się tym, że dom Wielkiego Brata pełen jest kamer. Publiczność zapamiętała scenę, w której podpatrywana przez resztę lokatorów Monika Sewioło brała prysznic, co oczywiście zarejestrowały czujne kamery. Niestety szybko ją wyeliminowano. W drugim trwania tygodniu programu blondwłosa piękność została nominowana do opuszczenia show. Widzowie zagłosowali na "tak". Gdy wychodziła, była gwiazdą i już za progiem rozdawała autografy.

Kariera Moniki Sewioło po programie "Big Brother"

Jej kariera nabrała rozpędu. Nagrała piosenkę pt. "Urodziłam się, aby grać", który wydano na pamiątkowej składance z utworami kojarzącymi się z uczestnikami "Big Brothera".

Potem Monika Sewioło trafiła do zespołu Nietykalni, z którym promowała album "Wiatr". Wzięła też udział w rozbieranej sesji do magazynu "Playboy". Numer z uczestniczką Big Brother był jednym z najchętniej kupowanych w historii polskiej edycji gazety.

Zagrała też w dwóch filmach - "Gulczas, a jak myślisz..." oraz "Rób swoje, ryzyko jest twoje".

W 2003 r. celebrytka rozwiodła się z mężem.W jednym z wywiadów Monika Sewioło przyznała, że ogromna popularność trwała w jej przypadku około dwóch lat. Potem jej życie wróciło do normy. Gwiazda "Big Brothera" podejmowała się różnych prac.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Co teraz robi Monika Sewioło?

Po kilku latach od zakończenia przygody z "Big Brotherem" Monika Sewioło skończyła studia - produkcję filmową i telewizyjną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a następnie wyjechała z Polski. Mieszkała dwa lata na Sardynii, Karaibach oraz w Szwajcarii.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Co teraz robi Monika Sewioło? W mediach społecznościowych jest umiarkowanie aktywna. Na Instagramie zamieszcza posty, za pośrednictwem których szuka domów dla bezpańskich psów. Piesze też chętnie o ochronie przyrody i konieczności dbania o środowisko naturalne.