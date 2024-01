"Kos" to najnowsza produkcja Pawła Maślony. Do kin w całej Polsce weszła 26 stycznia 2024 roku. Na wielkim ekranie zobaczymy całą plejadę gwiazd m.in. Jacka Braciaka, Roberta Więckiewicza, Agnieszkę Grochowską, Łukasza Simlata, Andrzeja Seweryna, Jasona Mitchella oraz Bartosza Bielenię. Ten ostatni w najnowszej rozmowie z Dziennik.pl wyjawił, co sądzi na temat porównań "Kosa" do "Nienawistnej ósemki" Quentina Tarantino.