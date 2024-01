Magdalena Narożna to liderka zespołu Piękni i Młodzi. Jest jedną z bardziej rozpoznawalnych i uwielbianych przez fanów tego gatunku muzyki gwiazd.

Niewiele osób wie, że Narożna zanim stała się sławna, występowała na weselach. Zarabiała wtedy ok. 150 złotych za występ. Dziś z pewnością wielu jej fanów marzy o tym, by zaśpiewała podczas ich wesela. Okazuje się, że jest to możliwe, ale stawka za jej występ mocno wzrosła.

Reklama

Magdalena Narożna o występach na weselach: Jesteśmy produktem z trochę wyższej półki

W podcaście "Bądźmy Razem. TVP" opowiedziała o swojej karierze oraz zarobkach. Okazuje się, że Piękni i Młodzi występ na weselu traktują jako "towar luksusowy".

To było prawie 20 lat temu, to były inne czasy. Dla mnie to był super pieniądz: pojechałam, nie dość, że się dobrze bawiłam, najadłam się, robiłam to, co lubiłam, to jeszcze dostałam pieniądze. Oczywiście stawki rosły sukcesywnie, gdy się wdrożyłam. Stawki były potem coraz większe, coraz większe. Jesteśmy produktem z trochę wyższej półki, nie każdego stać, żeby rzeczywiście nas zaprosić. To dlatego jest, jak to mówią - produkt ekskluzywny, że nie każdy może nas mieć na tym weselu - powiedziała narożna.

To są dziesiątki tysięcy złotych, ale dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, to jest kwestia naszego menadżera.Ile wynegocjuje, to super, tym lepiej - dodała, odpowiadając jaka jest stawka za jej występy.