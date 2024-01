Magdalena Ogórek próbowała już swoich sił w aktorstwie, polityce i mediach. Z TVP Info już zniknęła, teraz z Ogórek pożegnała się kolejna rozgłośnia radiowa.

Magdalena Ogórek zniknęła z eteru

W dobrych – dla niej – czasach pani doktor nauk humanistycznych współprowadziła m.in. program "W tyle wizji" i "W kontrze" w TVP Info, prowadziła też audycje na antenie radiowej "Jedynki", a także stacji regionalnych w Koszalinie, Opolu czy Bydgoszczy.

Była już pracownica Telewizji Polskiej na przełomie roku najpierw straciła pracę w Radiu Opole, później w Programie I Polskiego Radia. Jak informuje teraz portal Wirtualnemedia.pl, z Magdaleną Ogórek pożegnało się również Radio PiK.

Reklama

Reklama

Magdalena Ogórek w stacji, z którą współpracowała od 2020 r., prowadziła w środy dziesięciominutową audycję "Rozmowę dnia". Jej gośćmi byli m.in. europoseł PiS Ryszard Czarnecki, posłanka PiS Joanna Lichocka i ks. Witold Kawecki.

"Nie znamy jej nawet, bo tu nie bywała"

"Naprawdę, nie ubolewamy, chwały nam to nie przynosiło, a i myślę, że słuchacze wolą pójść do kościoła, żeby posłuchać księdza albo na wiec, żeby dowiedzieć się, co sądzą politycy PiS-u. Nie znamy jej nawet, bo tu nie bywała" – przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl jeden z radiowców.

Ogórek ze swoimi gośćmi rozmawiała przez telefon, w studiu w Bydgoszczy się nie pojawiała.

"Martwimy się o swoje miejsca pracy. Wiemy, że w tej chwili wszystko może się stać i każdy z nas może ją stracić. Wielu z nas jest świadomych, że podporządkowywało się ideologicznym wymaganiom, ale nie mieliśmy wyjścia" – dodał radiowiec.