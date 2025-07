Filip Milczarski to aktor, którego widzowie mogli oglądać w serialu "Korona królów". On i jego żona stracili mieszkanie w pożarze w Ząbkach. Choć władze miasta deklarowały pomoc, aktor twierdzi, że nie dostali nic. Milczarski założył zbiórkę w sieci, by stanąć na nogi.