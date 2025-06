Omenaa Mensah i Rafał Brzoska od kilku lat organizują gale TOP Charity, w trakcie których zbierane są pieniądze na działania charytatywne w Polsce i na świecie. W zeszłym roku w ramach aukcji "sztuki i emocji" udało się zgromadzić 48 mln zł. Tym razem ten wynik został już pobity.

Wielka feta w Łazienkach Królewskich

W Łazienkach Królewskich w Warszawie w sobotę 7 czerwca stawił się tłum gwiazdę m.in. Cezary Pazura z żoną, Małgorzata Rozenek-Majdan, Anja Rubik, Agnieszka Woźniak-Starak czy Olivier Janiak. Szczególne wrażenie w swojej nietypowej sukni zrobiła "Perfekcyjna pani domu", o której kreację zadbała autorka kostiumu Justyny Steczkowskiej na Eurowizję.

Reklama

Reklama

Gwiazda prosto z Hollywood

Gwiazdą wieczoru był bez wątpienia Will Smith, który wcześniej relacjonował na Instagramie swój pobyt w Warszawie i odbył spotkanie z Lechem Wałęsą. Omenaa Mensah nie omieszkała pochwalić się wspólnym wideo z hollywoodzkim gwiazdorem, ale najważniejsza wiadomość dotycząca TOP Charity została przez nią przekazana nieco później.

Rekordowa zbiórka

Rafał Brzoska pochwalił się na Instastories, że tegoroczna edycja charytatywnego wydarzenia zakończyła się pobiciem rekordu. "Z aukcji dzieł sztuki i emocji udało się zebrać ponad 28 mln zł" - ujawnił jeden z najbogatszych Polaków. Dodał też, że podwoił tę sumę, co oznacza łączną kwotę ponad 57 mln zł przeznaczonych na szczytne cele. Wiadomość od miliardera niedługo później została uzupełniona przez samą Mensah. Gwiazda zwróciła uwagę, że zliczanie kolejnych darów i wpłat wciąż jeszcze trwa. "Kochanie, zliczamy kolejne dary i wpłaty ponad to i mamy już 60 mln zł. Równa się to 14 mln euro na piękne projekty, które realizujemy. I love you" - zakończyła Omenaa Mensah.