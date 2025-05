Andrzej Nejman w 2023 roku został usunięty ze stanowiska dyrektora Teatru Kwadrat, z którym był związany od 25 lat. Wszystko za sprawą oskarżeń m.in. o mobbing i złe zarządzanie finansami. Aktor cały czas powtarzał, że jest niewinny. Ostatecznie w lutym 2025 roku sąd oczyścił go z zarzutów. W najnowszym wywiadzie Nejman odniósł się do oskarżeń i opowiedział o stanie swojego zdrowia psychicznego. Andrzej Nejman gra w teatrze, a jesienią zobaczymy go w nowym sezonie programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Dwa trudne lata

"Za mną trudne dwa lata. Czułem się odrzucony przez środowisko i przez ludzi, którym ufałem. To, że zaproszono mnie do flagowego show Polsatu i to, że moje wątki w serialach "Teściowie" i "1670" są rozbudowywane, daje mi ogromną radość. Okazuje się, że są tacy, którzy wciąż widzą we mnie wartościowego człowieka i artystę" - powiedział Andrzej Nejman w wywiadzie dla Plejady.

Reklama

Andrzej Nejman o oskarżeniach i zniszczonym życiu

Reklama

W wywiadzie Andrzej Nejman opowiedział też o tym, jak pojawiły się oskarżenia przeciwko niemu. "Odbyło się to na podstawie fałszywych oskarżeń. Już dwa lata temu złożyłem pozew przeciwko "Gazecie Wyborczej", która, jako pierwsza, opublikowała je na swoich łamach, a wciąż nie wyznaczono jeszcze terminu pierwszej rozprawy. Niestety, tak to działa w naszym kraju… Żeby kogoś porządnie opluć, wystarczy mieć dojścia do odpowiednich dziennikarzy. Można zniszczyć komuś życie, a potem przez długi czas uciekać od odpowiedzialności. Mógłbym z imienia i nazwiska wskazać osoby, które się do tego przyczyniły - które założyły przedsiębiorstwo zniszczenia Nejmana, ale zrobię to w sądzie, a nie teraz" - powiedział Plejadzie.

Aktor podkreśla, że nie potwierdziły się żadne z wysuwanych przeciwko niemu oskarżeń. "Okrzyknięto mnie mobberem, nie powołując się na żadne konkretne sytuacje, które by o tym świadczyły. Gdy podobne zarzuty stawiano dyrektorom innych teatrów, z detalami opisywano to, kiedy dopuścili się nadużyć. W moim przypadku ograniczono się do podkreślenia, że traktuję źle wszystkich, którzy nie są celebrytami. Co to za sformułowanie? Co ono oznacza? W którym miejscu jest ono dowodem na mobbing?" - mówi Andrzej Nejman.

Andrzej Nejman o załamaniu nerwowym

"Miałem załamanie nerwowe. Do dziś leczę depresję. Całkowicie straciłem wiarę w to, że jeszcze się po tym podniosę i uda mi się coś nowego stworzyć. Przywrócili mi ją znajomi, którzy w tym trudnym czasie okazali się przyjaciółmi. Wyciągnęli do mnie pomocną dłoń i wspierają mnie do dziś. To dało mi ogromną siłę. Wierzę, że najgorsze już za mną. Wierzę też w to, że uda mi się zbudować coś swojego i za jakiś czas będę cieszył się z tego, że musiałem odejść z Kwadratu - powiedział Andrzej Nejman.