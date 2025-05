1 czerwca Polacy wybiorą prezydenta. O to stanowisko walczą kandydat KO Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki - kandydat obywatelski wspierany przez PiS.

Maciej Stuhr o debacie prezydenckiej

Maciej Stuhr z uwagą śledzi scenę polityczną. Oglądał np. prezydencką debatę Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego przed II turą wyborów. Za jej zwycięzcę uważa Rafała Trzaskowskiego. Aktor ironicznie skomentował przebieg debaty, nawiązując do niechlubnej przeszłości Karola Nawrockiego. "Piszę to z ciężkim sercem, gdyż uwielbiam bić ludzi w lesie, ale Trzaskowski jest dziś dużo lepszy…" - napisał na Facebooku Maciej Stuhr, nawiązując do przeszłości Karola Nawrockiego, kandydata wspieranego przez PiS. Słowa aktora to do kontrowersyjnych informacji o udziale Karola Nawrockiego w tzw. "ustawce" pseudokibiców - bójce, w której miało brać udział po 70 kibiców zwaśnionych drużyn piłkarskich.

"To nie są wybory na ochroniarza Grand Hotelu"

Karol Nawrocki jest bardzo źle dobrany, jemu zrobiona została krzywda. Gdyby to były wybory na ochroniarza Grand Hotelu, może bym rozważył jego kandydaturę - powiedział w piątek w Poranku TOK FM aktor Maciej Stuhr.