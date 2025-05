Grupa Kombii powstała z inicjatywy Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka oraz byłego menedżera zespołu Kombi Jacka Sylwina, tuż po rozpadzie zespołu O.N.A. Grupa, której liderem jest Grzegorz Skawiński, ma na swoim koncie wiele przebojów. Występuje na wielu festiwalach, ostatnio grali na Polsat Hit Festiwal.

Wizerunek Grzegorza Skawińskiego

Wizerunek sceniczny gwiazd to rzecz niezwykle ważna. Grzegorz Skawiński od lat nosi ciemne okulary, ciemną brodę i ma ogoloną na zero głowę. Jak kiedyś zdradził na TikToku, "to jest image sceniczny, który kiedyś sobie wymyślił". Jak się okazuje, na co dzień też bardzo rzadko można spotkać go bez ciemnych okularów.

"Nie tęsknię za popularnością na ulicy"

Nie chodzę bez okularów, bo po prostu to są okulary optyczne. Jest to część mojego image'u. Rzeczywiście, gdybym poszedł bez okularów, to pewno nikt by mnie nie poznał i czasem to jest dobre, bo ja nie tęsknię za popularnością taką na ulicy czy w prywatnych sytuacjach. To jest wszystko fajne, ale jak jest za dużo, to niedobrze - powiedział Grzegorz Skawiński.