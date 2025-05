Tomasz Jakubiak jesienią ubiegłego roku w rozmowie z Dorotą Wellman wyznał, że zmaga się z rakiem. Przez kilka miesięcy kucharz znany m.in. z "MasterChef Nastolatki" dzielnie walczył z chorobą. Za pieniądze zebrane na jego leczenie wybrał się do Izraela, gdzie został poddany innowacyjnej terapii.

Tomasz Jakubiak nie żyje. Rodzina podała szczegóły pogrzebu

Niestety 30 kwietnia media obiegła wiadomość o jego śmierci. Informację tę przekazała rodzina zmarłego na Instagramie. Pogrzeb Tomasza Jakubiaka odbędzie się we wtorek, 13 maja. Rodzina poinformowała o szczegółach.

Reklama

Msza żałobna odbędzie się 13 maja 2025 o godz. 13:30 w Kościele pw. św. Ignacego w Warszawie. Po mszy odprowadzenie na Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji. Zgodnie z wolą Tomka obowiązują jasne lub kolorowe stroje- napisano.

Poruszający wpis w dniu pogrzebu Tomasza Jakubiaka

Grób Tomasza Jakubiaka znajdzie się niedaleko innej znanej postaci. Chodzi o Żorę Korolyova, tancerza znanego z "Tańca z Gwiazdami". W dniu pogrzebu kucharza pojawił się wzruszający wpis na Facebooku. Zamieściła go prof. Magdalena Szpunar z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W poście, który zamieściła Tomasz Jakubiak "przemawia" z zaświatów. Słowa są naprawdę poruszające.

Dzisiaj ostatnie pożegnanie Tomasza Jakubiaka/ Walczyłem do końca do końca miałem nadzieję/ nie martwcie się kochane głodomory/ ja dam radę ja zawsze daję radę/ i jeszcze coś smacznego wam wysmażę/Na niebieskich chmurach z cukrowej waty/ nie boli już nic/ szukam smaków których nie udało się odnaleźć/ ja dam radę ja zawsze daję radę/ Kochane głodomory napełnię wam brzuchy słońcem/ i mówię wam zza chmur że trzeba żyć/ trzeba żyć póki żyć można/ dopóki wskazówki nie powiedzą że to już/ Do końca, Magdalena Szpunar, 30.04.2025/ Tomkowi Jakubiakowi zm. 30.04.2025 - czytamy.