Ewa Kasprzyk znana jest z wielu znakomitych ról. Wystąpiła jako Barbara Wolańska w serii "Kogel-mogel", grała w serialach "Złotopolscy" i "Magda M.". Teraz możemy oglądać ją m.in. w serialu "Przyjaciółki" oraz jako jurorkę w "Tańcu z gwiazdami". Aktorka dużo też gra w teatrze, jej ostatnia premiera to monodram o Peggy Guggenheim.

Widoki na wielkie pieniądze

Prawie każdy zna zdanie, które Ewa Kasprzyk wypowiedziała jako Barbara Wolańska w komediowej serii "Kogel-mogel": "Marian, tu jest jakby luksusowo". Wykorzystać ten cytat chciał w wyborach samorządowych kandydat na prezydenta jednego z miast. Polityk przed wyborami samorządowymi miał zwrócić się z prośbą do Ewy Kasprzyk, by pojawiła się w spocie wyborczym. Aktorka opowiedziała o całym zdarzeniu w ostatnim wywiadzie, którego udzieliła Tomaszowi Raczkowi na jego kanale na YouTube.

Nie zgodziłam się. Oni powiedzieli "no limit", ja powiedziałam, że chcę 4 miliony (...), ale z tego co wiem, wykorzystali to bez mojej zgody. Już nie dochodzę... - powiedziała Ewa Kasprzyk.

Ewa Kasprzyk o kontynuacji serii "Kogel-mogel": wstydziłam się

"Są jakieś granice dobrego smaku. Do jakiegoś czasu można jeszcze odcinać te kupony. Trzecia część jakoś się tam broni, ale już później te wątki kompletnie się rozjeżdżały. Ja nie miałam tam co grać. Ja się wstydziłam" - mówiła Ewa Kasprzyk o kolejnych częściach kinowej serii "Kogel-mogel".