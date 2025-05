Maj jest początkiem letniego sezonu koncertowego. To czas imprez plenerowych. Już 23 maja zaczyna się np. w Operze Leśnej w Sopocie Polsat Hit Festiwal. Będzie tam wiele wiele gwiazd. Z kolei 62. edycja KFPP w Opolu odbędzie się w dniach 12-15 czerwca. "Super Express" sprawdził, które z naszych gwiazd zarobią najwięcej w letnim sezonie. Jak się okazuje, królowa jest jedna!

Maryla Rodowicz na szczycie

Maryla Rodowicz między majem i sierpniem ma zaplanowanych aż 27 koncertów. Jak podaje "Super Express" za jeden gwiazda inkasuje nawet 50 tys. zł, wzbogaci się więc o 1,35 mln zł!

Maryla Rodowicz narzeka na niską emeryturę i podkreśla, że musi pracować, dopóki jej sił starczy, bo wpływy z ZUS na niewiele jej starczą. "Mam 2600 zł emerytury. Zwiększyła się, była mniejsza. Na początku dostawałam 1300 zł" - powiedziała redakcji "Super Expressu" w marcu 2025 roku.

Ile zarobi Dawid Kwiatkowski?

Więcej koncertów, bo aż 39 zagra Dawid Kwiatkowski, ulubieniec młodej publiczności i juror "Must Be The Music". Za każdy dostanie 35 tys. zł. Idol nastolatek, czyli w sumie zarobi ok 100 tys. więcej niż Maryla Rodowicz.

Magdalena Narożna też rusza w trasę

Ogromną popularnością w Polsce cieszy się disco polo. Gwiazdy tej muzyki dużo koncertują i zarabiają naprawdę duże pieniądze. Niekwestionowaną królową wg "Super Expressu" jest Magdalena Narożna, która z zespołem Piękni i młodzi zagra aż 62 koncerty, czasem nawet po dwa dziennie i wzbogacić się o 1,2 mln zł. Po piętach deptać jej będą formacje Afterparty i Zenek Martyniuk.

Tyle zarobi zespół Feel

Lato 2025 będzie też dobre dla Piotra Kupichy i zespołu Feel. Zagrają 32 koncerty, po 35 tys. zł za każdy, co da im w sumie 1,12 mln zarobku. Tym samym trwa dobra passa muzyka, który najpierw poprowadził sylwestrowy koncert Telewizji Polskiej, wystąpi na festiwalu w Opolu, a w Sopocie razem z grupą Feel będzie obchodził jubileusz.