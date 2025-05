Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia. Kucharz znany m.in. z programu "MasterChef Nastolatki" rok temu dowiedział się, że choruje na raka. O tym, że zmaga się z nowotworem po raz pierwszy opowiedział w programie "Dzień dobry TVN".

Tomasz Jakubiak nie żyje. Walczył z nowotworem

Tomasz Jakubiak od razu poddał się leczeniu. Zebrane dla niego pieniądze przeznaczył na leczenie terapią w Izraelu. Jego przyjaciele oraz fani kibicowali mu w walce o zdrowie. Kilka tygodni temu jego stan zdrowia pogorszył się. Tomasz Jakubiak wybrał się do Aten, by tam poddać się kolejnemu leczeniu. Niestety 30 kwietnia br. rodzina poinformowała, że zmarł.

Wśród osób, które pożegnały Tomasza Jakubiaka w sieci była również jego siostra Joanna. Opublikowała czarno-białe zdjęcie kucharza oraz jedno słowo "Braciszku". W kolejnym wpisie w imieniu rodziny zwróciła się do internautów.

Siostra Tomasza Jakubiaka zamieściła poruszający wpis. "Odszedł otulony naszą miłością"

Drodzy - jestem, czytam. Widzimy wasze - wsparcie, słowa, ciepło i otuchę. To, co niosło nas w ostatnich tygodniach - tysiące modlitw i teraz przynosi ukojenie - napisała siostra Jakubiaka. Do postu dołączyła kilka zdjęć. Napisała, że bliscy byli z Tomaszem Jakubiakiem do końca. Opisała krótko jak wyglądały jego ostatnie chwile.

Chcę żebyście wiedzieli, że byliśmy z Tomkiem do samego końca. Odszedł otulony naszą miłością. Mój brat całe życie był w podróży. I w tą ostatnią zabrał nas ze sobą - czytamy w jej wpisie.