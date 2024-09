Julia Kamińska popularność zdobyła dzięki roli Urszuli Cieplak w serialu "BrzydUla". Spełnia się nie tylko jako aktorka. Nagrała np. debiutancki album, występuje jako prowadząca w telewizyjnych show. Jż niebawem pojawi się w najnowszym sezonie serialu "Pierwsza miłość".

Julia Kamińska prosi o pomoc

Jak się okazuje, jej plany pokrzyżowała teraz choroba. Poinformowała o tym swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Opublikowała nagranie, w którym poprosiła o pomoc w walce z przeziębieniem.

"Przyjmę porady chorobowe w każdej ilości. Póki co, stosuję imbir na ciepło i zakwas z buraka oraz dużo śpię... i piszę nową piosenkę, ale czy to ma jakiś wpływ na mój stan realny - nie wiem. Kurde kocham zakwas" - mówi na nagraniu artystka, które opatrzyła hasztagiem "Pomocy".

Fani ruszyli z pomocą

Fani w komentarzach natychmiastowo ruszyli na pomoc, podrzucając jej domowe sposoby na wyleczenie się z choroby. "No to do tego proponuje jeszcze na kolację kanapeczkę z ogromną ilością czosnku", "Dużo odpoczynku i snu", "Polecam herbatkę z sokiem z czarnego bzu i malinami", "Imbir, cytryna, kardamon, miód, wrzątek - wszystko do termosu", "Czosnek, miód i cytryna razem zmieszane. Jeśli boli gardło to żuj goździki. Dużo zdrowia" - radzą internauci.