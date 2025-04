Gene Hackman był jednym z najwybitniejszych współczesnych aktorów. Zagrał m.in. we "Francuskim łączniku", "Rozmowie", "Bez przebaczenia" i "Strachu na wróble". Aktor zmarł w lutym w wieku 95 lat. Ciała jego i jego żony odkryto 26 lutego na ich prywatnej posiadłości w Santa Fe.

Ostateczne wyniki sekcji zwłok Gene'a Hackmana

Według informacji Fox News, sekcja zwłok ujawniła oficjalną przyczynę śmierci Gene'a Hackmana. Jak podano, była to przewlekła choroba serca. Aktor miał wszczepiony dwukomorowy rozrusznik od 2019 r., a także przeszedł operację wymiany zastawki aortalnej oraz implantację stentów w tętnicach wieńcowych. Patolodzy odnotowali również zaawansowane zmiany neurodegeneracyjne związane z chorobą Alzheimera.

Najpierw zmarła żona Gene'a Hackmana

Żona Gene'a Hackmana, Betsy Arakawa zmarła tydzień wcześniej z powodu hantawirusa przenoszonego z gryzoni na ludzi - potwierdził Departament Zdrowia Nowego Meksyku. Choroba ta, często początkowo przypominająca grypę, w wielu przypadkach prowadzi do śmiertelnych powikłań serca i płuc. W przeszukaniach domu Hackmana i Arakawy policja stwierdziła ślady obecności gryzoni. Na posesji znaleziono martwe szczury oraz ich gniazda, co wskazuje, że miejsce to mogło stanowić idealne środowisko dla rozwoju wirusa.

Gene Hackman głodował

Już wcześniej sugerowano, że ciężko chory Gene Hackman mógł nie zdawać sobie sprawy z otaczającej go rzeczywistości. 95-latek najprawdopodobniej nie wiedział nawet o wcześniejszej śmierci Betsy Arakawy wywołanej przez hantawirusa. Co więcej, w ostatnich dniach życia Hackman najpewniej nic nie jadł. Jak stwierdzono w oficjalnym raporcie z sekcji zwłok Gene'a Hackmana, badanie toksykologiczne wykazało poziom acetonu na poziomie 5,3 mg/dl, co zdarza się w przypadku długotrwałego postu. Poziom endogennego acetonu we krwi człowieka wynosi zwykle do 0,3 mg/dl.