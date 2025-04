Znany aktor Gene Hackman i jego żona Betsy Arakawa zostali znalezieni martwi w ich posiadłości w Nowym Meksyku. Na miejscu nic nie wskazywało na udział osób trzecich. Początkowo podejrzewano zatrucie tlenkiem węgla, jednak szybko wykluczono tę tezę.

Gene Hackman zmarł z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Cierpiał również na chorobę Alzheimera. Jego rozrusznik serca przestał działać dziewięć dni przed odkryciem ciał. Natomiast Betsy Arakawa zmarła prawdopodobnie jeszcze wcześniej na zespół płucny hantawirusa. To rzadki wirus przenoszony przez gryzonie.

Zdjęcia domu Gene’a Hackmana i Betsy Arakawy. Żyli w strasznych warunkach

Biuro Szeryfa w Santa Fe County opublikowało zdjęcia i nagrania z posiadłości Gene’a Hackmana i jego żony. Materiały ukazują zagracone pomieszczenia, w tym kuchnię, sypialnie oraz małe pokoje pełne osobistych przedmiotów, takich jak klatki dla psów, książki i pudełka. To jednak nie wszystko.

Na terenie posiadłości odkryto martwe gryzonie i ich odchody oraz gniazda w ośmiu budynkach. Główna rezydencja nie wykazywała oznak zainfekowania, co sugeruje, że Hackman i Arakawa mogli nie być świadomi stanu swojego domu.

Poniżej można zobaczyć policyjne wideo, które udostępniono mediom. Nagranie pokazuje inspekcje domu Hackmana i Arakawy po ich śmierci.

Walka o majątek Gene’a Hackmana. Ujawniono tajemnicę testamentu

Po śmierci Gene’a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy pojawiły się pytania dotyczące podziału majątku hollywoodzkiego gwiazdora. Mowa o 80 milionach dolarów. Z informacji BBC News wynika, że w testamencie aktora znaleziono zapis, według którego cały jego dorobek miał trafić do żony. Z kolei Arakawa zdecydowała o przekazaniu swojego majątku na cele charytatywne.

Jednak okoliczności śmierci pary mogą wpłynąć na ważność testamentu. Władze ustaliły, że Betsy Arakawa zmarła 11 lutego. Natomiast śmierć Hackmana nastąpiła prawdopodobnie tydzień później.

Według ekspertów prawnych, jeśli faktycznie Arakawa odeszła pierwsza, mogłoby to oznaczać unieważnienie testamentu Hackmana, co otwiera drogę do roszczeń spadkowych jego dzieci, którymi są 65-letni Christopher, 62-letnia Elizabeth i 58-letnia Lesie.