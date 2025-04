Wojciech Modest Amaro był pierwszym polskim szefem kuchni, którego restauracja, Atelier Amaro, otrzymała gwiazdkę Michelin. Restauracja działała w Warszawie od 2011 do 2020 roku. W 2013 roku uzyskała gwiazdkę Michelin, którą utrzymała przez kolejne pięć lat. Wojciech Modest Amaro zyskał popularność dzięki programom "Top Chef" oraz "Hell's Kitchen".

Wojciech Modest Amaro "żyje stylem Maryi"

Potem Wojciech Modest Amaro zmienił styl życia. "Zostawiłem za sobą całkowicie swoje życie i staram się żyć "stylem Maryi". Zamknęliśmy restaurację w Zakopanem, restaurację w Warszawie, sprzedaliśmy dom. A Pan posłał nas w miejsce zupełnie dla nas nieznane, powołał do rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy" - powiedział w wywiadzie dla gazeta.pl.

Czym Wojciech Modest Amaro ugościłby Andrzeja Dudę?

Wojciech Modest Amaro wystąpił w show Kuby Wojewódzkiego w TVN. Opowiedział m.in. kilka anegdot z czasów, kiedy był jeszcze restauratorem. Naraził się np. prezydentowi Polski. Zaczęło się od pytania Kuby Wojewódzkiego, co słynny kucharz podałby Andrzejowi Dudzie na zakończenie jego prezydentury.

Co to by było? Bardziej flaki z olejem czy czarna polewka? - dopytywał Wojewódzki. Zostałbym przy chlebie i winie - odparł Wojciech Modest Amaro. Potem opowiedział anegdotę związaną z poprzednim prezydentem Polski, Bronisławem Komorowskim.

"Afera prezydencka" Wojciecha Modesta Amaro

Ja miałem kiedyś aferę prezydencką z prezydentem Komorowskim. Zadzwoniła kancelaria, że chce przyjść. "Ale kiedy? Trzy miesiące się czeka na stolik" - odpowiedziałem. "No dziś, idzie już" - usłyszałem. A ja mówię - tak się nie da. Zrobiła się wielka afera. Nie wiem, jak to wyciekło, ale wyciekło, że: "Odmówił prezydentowi" - powiedział Wojciech Modest Amaro.