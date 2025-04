Martyna Wojciechowska rzadko pokazuje w mediach społecznościowych zdjęcia swojej córki Marii. Tym razem to zrobiła, ale okazja jest wyjątkowa. Autorka programu "Kobieta na krańcu świata" opublikowała post z okazji 17. urodzin córki. Napisała, że bycie mamą Marysi "to największy przywilej".

"Dziś ta niezwykła młoda Kobieta kończy 17 lat! Jest wspaniała, a bycie mamą Marysi to największy przywilej w moim życiu" - napisała Martyna Wojciechowska. Razem c córką świętuje urodziny w Atenach.

Martyna Wojciechowska: uwielbiam być mamą

"Mania jest wrażliwa, mądra, uczciwa. Nie mogę Jej odgonić od czytania książek i studiowania historii sztuki (na szczęście nie każdy nastolatek siedzi z nosem w telefonie! A spełnieniem Jej marzeń okazała się podróż do Aten i podziwianie zabytków starożytnej Grecji. Dobrze tu być" - napisała Martyna Wojciechowska.

"Uwielbiam być mamą, choć nie będę lukrować — nie zawsze było łatwo, szczególnie, że przyszło mi wychowywać dziecko w pojedynkę w trudnych czasach, w jakich obecnie dorastają nastolatki" - dodała dziennikarka.

Martyna Wojciechowska o macierzyństwie

"Jakby nie do końca chyba wiedziałam, na czym polega zdrowe macierzyństwo. Myślałam, że ją uchronię przed wszystkimi zagrożeniami, które na nią czyhają, a to jest bzdura, nie jestem w stanie tego zrobić. Więc dzisiaj bardziej jej słucham i bardziej pytam i dowiaduję się, co ja mogę dla niej zrobić, jak mogę jej pomóc, jak mogę ją wesprzeć w tym, żeby się rozwijała i żeby ten świat poznawała na swoich zasadach. Więc na szczęście rozmawiamy bardzo dużo i tak, radzi się mnie w pewnych sprawach, a jak zrobi, to już jest jej decyzja" - mówiła Martyna Wojciechowska w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.