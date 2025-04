16. sezon "Tańca z gwiazdami" budzi ogromne emocje. Jedną z faworytek programu jest Blanka, która tańczy z Mieszkiem Masłowskim. Gwiazda piosenki popularność zdobyła jako reprezentantka Polski na Eurowizji 2023. W finale konkursu zajęła 19. miejsce ze swoim przebojem "Solo".

"Taki coming out"

W odcinku "Tańca z gwiazdami", który zostanie wyemitowany 13 kwietnia, Blanka - jak podaje serwis Pudelek - zdecyduje się na osobiste wyznanie. Do nagrania dotarOpowie o swojej wierze, o której jeszcze niedawno bała się otwarcie mówić. Zawsze staram się ufać sobie i temu, co mnie prowadzi, a przez życie prowadzi mnie również moja wiara. Dużo ludzi nie wie, że jestem tak mocno wierząca i robię chyba taki religijny coming out tutaj w "Tańcu z gwiazdami" - powiedziała Blanka.

"Pomyślą - wariatka"

Były momenty, że wolałam o tym tak głośno nie mówić, bo bałam się, że zostanę być może odrzucona, że pomyślą sobie: co ona, wariatka? - mówiła przed kamerami Polsatu. Pamiętam czasy, jak byłam mała i z własnej potrzeby, tak po prostu czułam - wolałam iść do kościoła niż na przykład wyjść z koleżankami do kina - zdradziła Blanka.