Agnieszka ze "Ślubu..." nie znalazła miłości w programie

Agnieszka Miezianko była uczestniczką 7. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W show eksperci sparowali ją z Kamilem Borkowskim. Para przypadła sobie do gustu i wszystko wskazywało na to, że ta relacja będzie trwała.

Niestety, choć początkowo między Agnieszką i Kamilem układało się a kobieta przeprowadziła się do miejscowości, w której mieszkał jej mąż, związek ten nie przetrwał.

W finałowym odcinku "Ślubu..." okazało się, że Kamil nie chce kontynuować tej relacji. Stwierdził, że nie było między nim a Agnieszką żadnej chemii. Sprawa rozwodowa pary trochę się przeciągnęła a uczestniczka show TVN nie kryła rozczarowania i rozgoryczenia zaistniałą sytuacją.

Agnieszka ze "Ślubu..." jest zaręczona

Wszystko skończyło się dla Agnieszki "happy endem". Poznała nowego partnera i jakiś czas temu poinformowała, że są zaręczeni. Dokładnie rok temu oficjalnie spytałam tego typka, czy nie zostanie moim konkubentem. Chociaż tutaj wersje są dwie, kto kogo spytał. Gdyby ktoś rok temu powiedział mi, że za rok będziemy mieli Fargo, pierścionek na palcu i termin na ślub... Pewnie bym parsknęła śmiechem. [...] A to dopiero początek naszej wspólnej przygody - napisała na swoim Instagramie.

Agnieszka ze "Ślubu..." zostanie mamą

Okazuje się, że to nie koniec zmian w życiu Agnieszki. 1 kwietnia uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieściła w sieci zdjęcie, na którym widać ją z zaokrąglonym brzuszkiem. Dziecko w drodze - napisała pod fotografią. Wszyscy myśleli, że to żart z okazji Prima Aprilis. Tymczasem okazuje się, że to prawda.

Agnieszka z okazji swoich 33. urodzin zamieściła nowy wpis. 33 lata. Tyle mi zajęło, by w końcu spełnić swoje marzenia. O byciu kobietą niezależna, odważną, spełnioną. [...] Rok temu życzyłam sobie, żeby być po prostu zdrową i szczęśliwą. Nawet w najśmielszych marzeniach nie sądziłam, że uda się spełnić największe marzenia - czytamy.

Dodała, że wraz z ukochanym zaplanowała też ślub, który odbędzie się jeszcze w tym roku. Stwierdziła również, że jest w końcu w "kochającym, wspierającym, dojrzałym związku". Na kolejny rok życzę sobie podobnie jak rok temu - zdrowia i szczęścia. Jak będą oba, to i ślub pójdzie pomyślnie, i rozwiązanie ciąży - napisała Agnieszka.