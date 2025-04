Michał Czernecki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Na swoim koncie ma role w takich filmach jak "Wojna polsko-ruska", "Miasto 44", "Planeta Singli". Zagrał także w serialach "Skazana" i "Ślepnąc od świateł".

Michał Czernecki zdradził żonę

Michał Czernecki w swojej autobiografii wyznał, że jego małżeństwo przechodziło kryzys. Choć dziś świetnie dogaduje się ze swoją żoną Magdą, z którą jest od ponad 30 lat, nie zawsze w ich związku było tak dobrze.

Nasze małżeństwo jest doświadczone. Mamy trudne chwile za sobą - mówił w wywiadzie z Plejadą. Okazuje się, że aktor swego czasu zdradzał swoją żonę. Miał romans, który trwał półtora roku.

Michał Czernecki chciał, by żona dowiedziała się o romansie

Michał Czernecki przyznał w swojej autobiografii, że chciał, by jego żona dowiedziała się o tym, że ma romans i ją zdradza. W końcu moja żona się o tym dowiedziała. Ale chyba wtedy tego chciałem... Żeby to wypłynęło, żebym musiał coś postanowić albo żeby ktoś za mnie postanowił, w którą stronę to ma pójść - wyznał aktor.

Przyznał, że był na granicy wytrzymałości psychicznej. Dodał, że to właśnie wtedy omal nie skończyło się jego małżeństwo. Kto pomógł mu wyjść z kryzysu?

Żona Michała Czerneckiego uratowała ich małżeństwo

Jak przyznał Michał Czernecki to żona uratowała ich małżeństwo. Okazuje się, że Magdalena postanowiła zawalczyć o ich związek. Namówiła swojego męża na terapię. To okazało się kluczowe w tym, by mogli nadal być razem. Dzięki sesjom terapeutycznym odbudowali swoje zaufanie i miłość.

Czy Michał Czernecki ma dzieci?

Podjęli również decyzję o tym, by powiększyć swoją rodzinę. Na świecie pojawił się wówczas ich drugi syn. Obecnie Michał Czernecki jest ojcem Franciszka, który ma 20 lat oraz Piotra, który ma 18 lat. Aktor nie pojawia się na tzw. ściankach i czerwonych dywanach z rodziną. Swoich bliskich trzyma z dala od show-biznesu i chroni ich prywatność.

Wydaje mi się, że ja się staram ich przed tym chronić, a oni też specjalnie się do tego nie garną, nie lgną (...) To, co ja robię, nie leży (...) w tym kręgu zainteresowań ani moich synów, ani do końca mojej żony - mówił Czernecki w "Co za tydzień"