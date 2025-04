Kult odwołał koncerty przez chorobę Kazika

Kult kolejny raz odwołał swoje koncerty z powodu "pogorszenia się stanu zdrowia" Kazika. Fani byli zaskoczeni i zaniepokojeni takim obrotem spraw. Kilka dni po tym, jak pojawiło się to ogłoszenie, sam Kazik postanowił zabrać głos w sprawie.

Reklama

Kazik przerywa milczenie. Zamieścił nagranie

Znany z wykonania takich przebojów jak "Arahja", "Mieszkam w Polsce" czy "Gdy nie ma dzieci" artysta postanowił zabrać głos w sprawie stanu swojego zdrowia. W mediach społecznościowych a dokładnie na Instagramie zamieścił krótkie nagranie wideo. Widać na nim, jak jak ćwiczy oddech przy pomocy urządzenia z trzema kolorowymi kulkami.

W ten sposób Kazik przekazał swoim fanom, że powoli wraca do zdrowia i jest pod fachową i dobrą opieką. Jego sympatycy od razu pospieszyli z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. "Szybkiego powrotu do zdrowia", "Dużo zdrówka!", "Zdrowia permanentnego!" – czytamy w komentarzach.

Kazik ma problemy ze zdrowiem

To nie pierwszy raz, gdy Kazik Staszewski zmaga się z problemami ze zdrowiem. W 2021 roku koncerty Kultu również zostały odwołane z powodu jego choroby. Wówczas Kazik wrzucił do sieci zdjęcie, na którym widać go podłączonego do nebulizatora. To urządzenie, które nawilża struny głosowe.

Po raz kolejny koncerty Kultu odwołano w 2023 roku. Wówczas Kazik poddał się operacji wycięcia wyrostka robaczkowego. Na początku 2025 roku również z powodu choroby Kazika odwołano kolejnych kilka występów. Podobna sytuacja miała miejsce teraz.