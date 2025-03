W poniedziałkowy wieczór odbyła się gala rozdania polskich nagród filmowych Orły. Na czerwonym dywanie i tzw. ściance pojawiło się mnóstwo gwiazd. Wśród nich m.in. Joanna Kulig, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Agata Buzek czy Zbigniew Zamachowski w towarzystwie Gabrieli Muskały.

Ralph Kaminski na gali rozdania Orłów

Wśród nich był również Ralph Kaminski. Artysta na co dzień zajmuje się muzyką, ale ostatnio można go było zobaczyć w serialu "Lady Love", który także był nominowany do Orłów w kategorii "seriale filmowe". Ralph Kaminski pojawił się na ściance w eleganckim czarnym garniturze. Dobrał do niego białą koszulę oraz skórzany krawat.

Reklama

Ralph Kaminski z gołębiem za 3 tys. zł

Nie sam strój przyciągnął uwagę zgromadzonych na gali, ale gołąb, którego Ralph Kaminski trzymał w dłoni. Okazało się, że to torebka marki JW Anderson. Taki model w kształcie gołębią kosztuje ok. 3 tys. zł. Podobny dodatek miała Sarah Jessiki Parker na planie serialu "I tak po prostu...".