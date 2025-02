Szeryf hrabstwa Santa Fe Adan Mendoza potwierdził tuż po północy w czwartek, że para zmarła, podobnie jak ich pies, w niewyjaśnionych okolicznościach.

Tajemnicza śmierć Gene'a Hackmana i jego żony

Wcześniej, w środę wieczorem, biuro szeryfa podało, że nie ma bezpośrednich oznak przestępstwa. Nie podano przyczyny śmierci ani czasu zgonu pary. Media podejrzewają zatrucie czadem – celowe lub wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Reklama

Kiedy Gene Hackman był ostatni raz widziany publicznie?

Gene Hackman ostatni raz był widziany publicznie w kwietniu 2024 roku. Paparazzi przyłapali 94-letniego wówczas aktora, gdy ten wychodził ze sklepu.

Reklama

Gene Hackman – legenda kina z dwoma Oscarami

Gene Hackman w styczniu obchodził 95. urodziny. Był jednym z najwybitniejszych aktorów w historii amerykańskiego i światowego kina.

Pięciokrotnie nominowany do Oscara, w tym za "Bonnie i Clyde", "Francuskiego łącznika" i "Nigdy nie śpiewałem dla mojego ojca" został nagrodzony statuetkami za pierwszoplanową rolę w thrillerze Alana Parkera "Missisipi w ogniu" oraz drugoplanową rolę w westernie Clinta Eastwooda "Bez przebaczenia".

Kim był Gene Hackman i co nietypowego robił w wojsku?

Gene Hackman, a właściwie Eugene Allen Hackman, przyszedł na świat w San Bernardino w stanie Kalifornia, 30 stycznia 1930 roku. Wychowywał się jednak w Danville w stanie Illinois. Jego ojciec był Amerykaninem z klasy robotniczej, a matka – Kanadyjką. Wśród przodków ma Anglików, Niemców, Szkotów i Holendrów.

Od dziecka przejawiał krewki charakter. W wieku 15 lat został został wyrzucony ze szkoły. Już jako 17-latek trafił do wojska, gdzie dał się poznać jako disc jockey oraz prezenter wiadomości dla stacji radiowej swojej jednostki. Po porzuceniu munduru studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Illinois w Urbanie, a następnie uczył się w nowojorskiej szkole radiowej. Ale i to nie okazało się jego powołaniem. Zapisał się na kurs aktorstwa w Pasadena Playhouse – i połknął bakcyla na dobre.

W jaki sposób Gene Hackman zyskał światową sławę?

W 1958 roku zadebiutował na off-Broadwayu w spektaklu "Chaparral". Trzy lata później zadebiutował na ekranie epizodyczną rolą policjanta w kryminale "Mad Dog Coll" z Tellym Savalasem. Potem zagrał już nieco większą, choć wciąż drugoplanową rolę Joe Lawsona w serialu kryminalnym "Tallahassee 7000" z Walterem Matthau. W 1963 roku pojawił się na deskach Broadwayu w sztuce Irwina Shawa "Dzieci z ich gier".

Jego pierwszą znaczącą rolą był Norman zagrał w dramacie Roberta Rossena "Lilith" (1964). Gwiazdą tego filmu był Warren Beatty, który następnie namówił Arthura Penna do obsadzenia Hackmana w filmie "Bonnie i Clyde". To był przełom. Aktor za rolę Bucka, wspólnika tytułowej pary gangsterów, otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara.

Światową gwiazdą został po zagraniu detektywa Popeye'a Doyle'a w kultowym "Francuskim łączniku" (1971), za rolę w którym otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Następnie wystąpił m.in. w "Strachu na wróble", "Zasadzie domina", "Niespotykanym męstwie" i "Mistrzowskim rzucie".

W latach 80. należał do grona najbardziej zapracowanych aktorów – tylko w latach 1987-1988 nakręcił dziewięć filmów. Za rolę agenta FBI w thrillerze "Missisipi w ogniu" został ponownie nominowany do Oscara. Zdobył go jednak powtórnie za rolę szeryfa Billa Daggetta w westernie Clinta Eastwooda "Bez przebaczenia". Tym występem ugruntował swoją pozycję mistrza drugiego planu.

Dlaczego Gene Hackman wycofał się z aktorstwa?

Z aktorstwa wycofał się w 2004 roku, kiedy to pojawił się po raz ostatni na ekranie w filmie "Witamy w Mooseport", w którym zagrał, nomen omen, emerytowanego prezydenta USA.

Powód, dla którego Hackman porzucił aktorstwo, był prozaiczny – zalecił mu to jego kardiolog, który w pracy w stresogennym środowisku hollywoodzkim widział zagrożenie dla zdrowia 74-letniego już wówczas aktora.

Gene Hackman i trzy dekady u boku ostatniej żony

W 1956 roku Gene Hackman ożenił się z Filipą "Faye" Maltese, z którą ma syna Christophera oraz dwie córki – Elizabeth Jean i Leslie Anne. Z pierwszą żoną rozwiódł się jednak w 1986 roku. Już wcześniej, w latach 1973-1974, romansował z aktorką Cloris Leachman. W grudniu 1991 ożenił się z pianistką Betsy Arakawą, z którą przeżył ponad trzy dekady – aż do feralnej wspólnej śmierci 27 lutego 2025.