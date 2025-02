Tomasz Jakubiak niedawno wrócił z Izraela, gdzie w przeszedł cykl leczenia. Popularny kucharz choruje na raka dwunastnicy. Kucharz regularnie informuje swoich fanów i widzów "Dzień dobry TVN" o tym, jak się czuje i co się u niego dzieje.

Wzruszony Tomasz Jakubiak

"Przekochane, jak ludzie reagują. To jest coś niesamowitego. Widziałem pierwszy odcinek »Masterchefa«. Oglądałem go wczoraj w nocy. Nie pamiętam, ile razy płakałem, ile razy musiałem przerwać ten program, jak zobaczyłem, jak dzieci mnie wspierają i jak dużo osób jest za mną. To jest po prostu niesamowite, co się dzieje" - wyznał ostatnio Tomasz Jakubiak.

Tomasz Jakubiak nie zapomniał o walentynkach. Wspomniał o swojej żonie w najnowszym poście z okazji dnia zakochanych. "Odkąd jestem na wózku, jestem ulubionym pluszakiem mojej żony" - napisał w relacji.

Tomasz Jakubiak o bólu

Tomasz Jakubiak przyznał ostatnio w rozmowie dla "Dzień dobry TVN", że utrata wagi jest i niemożność normalnego przyjmowania pokarmów, jest dla niego najtrudniejsza. Lekko nie jest. Nie wiem, czy to jest ból w kwestii przerzutów na kości, czyli guzów. Czy to jest ból wczorajszej fizjoterapii. Mam tak spuchnięte nogi, że nie mogę wytrzymać po prostu, kwestia mięśni i kości. Schudłem do granic możliwości, ważę 52 kilo. Też ten organizm musi się nauczyć na nowo trzymać wszystko - mówił.