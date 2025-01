To mogło być prawdziwe zaskoczenie dla widzów programu "19.30". W poniedziałek 27 stycznia 2025 roku obok prowadzącego wydanie tego programu informacyjnego Marka Czyża pojawiła się nieznana widzom z anteny TVP prezenterka. Czy to nowa gwiazda stacji? Co wiadomo o ulubionej prezenterce księcia Williama?