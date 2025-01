Paweł Wawrzecki przeżył wiele życiowych dramatów. Jego ojciec, Stanisław Wawrzecki, został w latach 60. XX wieku skazany na śmierć w tzw. aferze mięsnej. Pierwsza żona aktora, Barbara Winiarska, zmarła w 2002 roku na tętniaka mózgu. Paweł Wawrzecki został sam z córką Anną, która cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Mimo ciężkich doświadczeń ostatecznie gwiazdor odnalazł szczęście. W 2009 roku ożenił się z lekarką Izabelą Roman, która mieszka w USA.

Problemy z kręgosłupem

Anna Wawrzecka ma 43 lata. Nadal wymaga stałej opieki. W najnowszym wywiadzie udzielonym Annie Jurksztowicz aktor opowiedział o tym, jak czuje się jego córka. Ostatnio chodzi trochę słabiej, nie wiem, dlaczego, czy to już jest..., bo te przypadki - może nieładnie mówię "przypadki" - te nieszczęścia losowe już takie są, że one się szybciej "zużywają". Jak ktoś ma jakąś wadę i chodzi źle, no to obciąża kręgosłup i za tym pociąga inne rzeczy, i tak dalej. Ona się szybciej męczy, mimo że ja robię właściwie wszystko, co trzeba tam zrobić. Masażyści, jakieś ćwiczenia, i tak dalej, i tak dalej, no ale jak sami wiemy, nawet wytrenowany ktoś nie skoczy wyżej niż skoczy, bo skoczy na tyle, na ile go stać - ubolewał w podcaście Złotej Sceny.

Muzyczna pasja

Córka Pawła Wawrzeckiego rozwija swoje zainteresowania artystyczne. Uwielbia muzykę klasyczną, szczególnie Fryderyka Chopina. Ania słuchała bez przerwy Chopina i chodzi do filharmonii. Uwielbia operę i wiem, że ma to po dziadku Winiarskim. On był profesorem medycyny, ale grał też w klasie fortepianu. (...) Ja się przyglądam, to jest takie moje szczęście, że Ania właśnie się tu realizuje - opowiadał z dumą.

Paweł Wawrzecki o pierwszym małżeństwie

Barbara Winiarska zrezygnowała z kariery, by opiekować się dzieckiem, podczas gdy jej mąż pracował na utrzymanie rodziny. Przed laty w "Wysokich Obcasach" aktor przyznał, że ich związek był trudny.

Nas od razu ostrzegali psychologowie: chore dziecko to chory związek. I on kulał, ten związek, ale dom nie. On był, pachniał zupą - powiedział Annie Jurksztowicz. Przypominamy, że Paweł Wawrzecki jest szwagrem Marii Winiarskiej i wujkiem Zofii Zborowskiej.

Kariera Pawła Wawrzeckiego

Paweł Wawrzecki zgrał m.in. w serialach: "Daleko od noszy", "Graczykowie - czyli Buła i spóła", "Złotopolscy", "Matki, żony i kochanki". W latach 1975-1978 był związany z Teatrem Współczesnym. W latach 1978-1979 dołączył do zespołu Teatru Narodowego. Obecnie jest związany ze stołecznym Teatrem Kwadrat.