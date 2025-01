Kasia Stankiewicz wykonała cover Nirvany

Śpiewanie piosenek, które są znane i lubiane, nie zawsze jest proste i nie zawsze wychodzi. Przekonała się o tym Kasia Stankiewicz. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki. W ogniu krytyki znalazło się jej wykonanie piosenki "Smells Like Teen Spirit" z repertuaru Nirvany.

Kasia Stankiewicz wykonała ją na zamkniętym koncercie zorganizowanym przez jednego z producentów samochodów. Nagranie jej występu trafiło do sieci. Dla wielu osób piosenka Kurta Cobaina i Nirvany jest hymnem pokolenia.

Internauci skrytykowali Kasię Stankiewicz

Choć niektórym internautom jej interpretacja się podobała, przeważyli ci, którzy mocno ją za ten występ skrytykowali. Kasia Stankiewicz zaśpiewała przebój Nirvany w sposób melancholijny i w tempie wolniejszym, niż oryginał. Ta aranżacja zdaniem krytyków nie była udaną.

Zdecydowanie nie, nie, nie! Kaśka śpiewaj to, co najlepiej potrafisz; Profanacja; Cobain przewraca się w grobie; Wszystko tutaj źle zagrało. Kaśka, co z tobą? - pisali internauci.

Kurt Cobain w grobie się przewraca

Brak słów, uszy normalnie bolą, a Kurt Cobain w grobie się przewraca... Masakra, jak tak można zniszczyć ten utwór - czytamy w komentarzach.

Było też kilka osób, którym ta wersja przypadła do gustu. Jeden z internautów napisał, że Kasia Stankiewicz wypadła "rewelacyjnie", a krytykom brak odpowiednio wytrenowanego słuchu. "Rewelacja! Jeden głuchy napisze negatywną opinię i reszta bezrefleksyjnie powtarza" - stwierdził.