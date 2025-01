Piotr Polk największą popularność zdobył dzięki roli w serialu TVP "Ojciec Mateusz". Grał też m.in. w takich produkcjach jak np. "Samo życie", "Plebania" czy "W rytmie serca".

Jakiś czas temu aktor zdradził, że przez dwa lata zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na początku lekarze nie mogli ustalić przyczyn jego choroby. W końcu zdiagnozowano u niego niewydolność nerek i konieczny okazał się przeszczep. Piotr Polk przeszedł operacje. Wszczepiono mu dodatkową nerkę, bez usuwania pozostałych dwóch.

"Odzyskałem życie"

Teraz Piotr Polk jest już 2,5 roku po przeszczepie i czuje się dobrze. "Odzyskałem życie w zupełnie nowym wydaniu. Ta sytuacja sprawiła, że trochę inaczej zacząłem patrzeć na swoje życie, na to, co robię i doceniać, że poza aktorstwem jest jeszcze życie, które jest dużo cenniejsze od tego, które tworzymy w pracy" - powiedział aktor w wywiadzie dla Plejady.

"Mogłoby to się skończyć tragicznie"

"Moja choroba była autoimmunologiczna. Czyli twój organizm produkuje antyciało, które chce cię zabić, wybierając sobie jakiś organ i nikt nie wie dlaczego. W moim przypadku były to nerki. Gdyby nie szybka konsultacja i to, co się później stało, pewnie mogłoby to się skończyć tragicznie. Dopóki dało się walczyć własnymi siłami, walczyłem, ale w końcu trzeba było się poddać i skorzystać z tego, co daje nam nowoczesna medycyna, czyli z przeszczepu" - opowiadał Piotr Polk.

"Za życie płaci się codziennie"

"Budzę się i cieszę z kolejnego dnia, który otrzymałem. Nie rozliczam się z błędów, które popełniłem w życiu, bo tego nie zmienię, a jutra nie znam. W dzień, kiedy dostałem diagnozę, dobrze się czułem. Pół dnia wystarczyło, żeby całe moje życie przekręciło się o 180 stopni" - powiedział Plejadzie gwiazdor "Ojca Mateusza". "Życie nie jest na kredyt, w którym mamy wpisane daty spłat sięgające 10, a czasem 20 lat wprzód. Za nie płaci się codziennie"- dodał.

Życie prywatne Piotra Polka

W latach 1986-1993 Piotr Polk był mężem Hanny Wryczy. Później związał się z Magdaleną Wołłejko (2000-2011), jednak to małżeństwo także zakończyło się rozwodem. W 2015 r. aktor poślubił Joannę Gajewską.