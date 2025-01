Księżna Kate ma za sobą bardzo trudny rok. Leczyła się na raka. Teraz nowotwór jest w remisji. Księżna Kate może więc odetchnąć pełną piersią, zająć się rodziną i wrócić do oficjalnych obowiązków. Będzie mieć też więcej czasu na przyjemności. Do tradycji należą już np. towarzyskie spotkania z rodzicami dzieci, które chodzą do szkoły razem z z trójką jej dzieci.

Dokąd wpada na lunch księżna Kate?

Jak donosi magazyn "Hello!" jedno z nich miało odbyć się na terenie pubu The Hollywood Arms w londyńskiej Chelsea. Co ciekawe, miejsce to kiedyś należało do ulubionych księcia Harry'ego, gdy ten mieszkał jeszcze w angielskiej stolicy. W menu znajdziemy tam posiłki za 22 funty, cenione brunche, a także bogaty wybór koktajli.

W Chelsea jest też restauracja Bluebird, do której często wpada księżna Kate razem z mamą, Carole Middleton. W menu tej restauracji są typowe dla Wielkiej Brytanii dania takie jak steki, rybę z frytkami czy burgery.

Ulubiony pub siostry księżnej Kate

Ulubiony pub ma także młodsza siostra księżnej Kate. Pippa Middleton często była widywana w The Princess, czyli lokalu cenionym także przez Harry'ego Stylesa czy Nicka Grimshawa. Na posiłek poza Pałacem Buckingham udają się czasami również król Karol III i królowa Kamila. W 2022 r. małżonkowie byli widziani na otwarciu Mount St. Restaurant w Mayfair. Prestiżowe miejsce słynie nie tylko ze swoich dań, ale też wiszących w lokalu dzieł. W trakcie posiłku goście mają bowiem możliwość oglądania obrazów m.in. Andy'ego Warhola czy Luciana Freuda.