Joanna Dyrkacz byłą uczestniczką "Sanatorium miłości"

Joanna Dyrkacz brała udział w 5. edycji programu "Sanatorium miłości". Widzowie zapamiętali ją jako charyzmatyczną seniorkę, która zachwycała urodą oraz sylwetką.

Joanna Dyrkacz pracowała jako modelka

Joanna Dyrkacz wróciła do Polski po 40 latach, które spędziła w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam pracowała jako modelka. Kiedy przyjechałam do USA w 1981 r., miałam wtedy 24 lata. Czułam się tak, jak w amerykańskim filmie, mając marzenia, które tylko czekały na spełnienie. Chciałam, aby ten kraj, ta sławna Ameryka poznała też mnie i napisała nowy rozdział w historii mojego życia, na który byłam gotowa całym moim sercem i duszą - mówiła w wywiadzie dla Telemagazynu.

Joanna Dyrkacz pokazuje zdjęcia z przeszłości na Instagramie

Joanna zaczęła swoją karierę modelki dopiero, gdy miała ok. 40 lat. Jej koleżanki pierwsze pokazy i sesje miały za sobą, gdy były nastolatkami. Gdybym mieszkała w Warszawie, może bym została modelką, ale w tym moim Krotoszynie nie miał mnie nawet kto dostrzec! (śmiech) Zawsze byłam najwyższą dziewczyną w klasie, wołali na mnie "żyrafa" - opowiadała.

Joanna wspomina, że gdy miała ok. 38 lat poznała dziewczynę z agencji Elite. To ona uparła się, że porozmawia ze swoją agentką. Joanna poszła na spotkanie. Byłam jedyna w swoim wieku, poza mną były młode dziewczyny! Bardzo jej się spodobałam i tak to się zaczęło, od agencji Elite - wspomina.

Na swoim Instagramie Joanna Dyrkacz zamieszcza zdjęcia z przeszłości. Widać ją na nich zarówno na wybiegach, jak też sesjach zdjęciowych m.in. dla Donny Karan czy Hermesa.