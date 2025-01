Urodzony w 1931 r. pedagog zmarł 18 stycznia 2025 r. w wieku 93 lat. Po jego śmierci środowisko naukowe pogrążyło się w żałobie. O śmierci poinformował Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Pożegnanie naukowca

"Ze smutkiem informujemy, że w sobotę 18 stycznia 2025 r. zmarł Profesor Stefan Turnau, dydaktyk matematyki, wieloletni pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego (obecnie: UKEN) w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego" - napisano.

Reklama

Pogrzeb odbędzie się 3 lutego 2025 r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Bliscy zamiast składanych w hołdzie kwiatów, proszą o datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz Hospicjum św. Łazarza.

Stefan Turnau był ojcem muzyka Grzegorza Turnaua, mistrza nastrojowej ballady, który wylansował takie przeboje jak m.in. "To tu, to tam". "Między ciszą a ciszą" czy "Naprawdę nie dzieje się nic".

Wspomnienie o ojcu Grzegorza Turnaua

W 1980 roku Grzegorz Turnau wyjechał razem z ojcem do Anglii, gdzie uczył matematyko. To tam muzyk odkrył swoje powołanie. Po powrocie do Polski Grzegorz Turnau trafił do słynnej Piwnicy pod Baranami. Ojciec nie był do końca zadowolony, martwił go między innymi „hulaszczy tryb życia” artystów. Profesora dziwiło, że gdy wraca z uczelni to jego syn dopiero wstaje i robi sobie śniadanie.

"Tato zaglądał do kuchni, patrzył na mnie i pytał, co dziś osiągnąłem. Nie bardzo umiałem mu wytłumaczyć, że ja coś jednak osiągam, tylko inaczej - pomału i niekoniecznie w ciągu dnia" - wspominał Grzegorz Turnau.