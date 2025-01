Trwa kampania przed wyborami prezydenckimi. Kandydat KO Rafał Trzaskowski wybrał się kilka dni temu na Podlasie. W tym bastionie PiS spotkał się z Zenkiem Martyniukiem. Zjedli razem obiad.

Reklama

"Jak do tego doszło"?

Sieć obiegło krótkie nagranie, na którym panowie cytują przebój lidera Akcentu: "Jak do tego doszło? Nie wiem". Pada pytanie prezydent Warszawy, czy "będzie jakiś ciąg dalszy?", a piosenkarz odpowiada swoim viralowym "czas pokaże".

Nagranie odbiło się głośnym echem. Jest szeroko komentowane. Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach", mówił o liderze zespołu Akcent w ciepłych słowach. Zenek Martyniuk to naprawdę przesympatyczny człowiek i oczywiście byłem w tym samym mieście, trudno było się nie spotkać - mówił.

Zenek Martyniuk o kulisach spotkania

Zenek Martyniuk w rozmowie z Plejadą opowiadał chętnie o spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim. Akurat w czwartek jechałem na koncert i zadzwonił do mnie ktoś ze sztabu Rafała Trzaskowskiego - pan Michał - prawdopodobnie jakiś doradca. Powiedział, że są w moich stronach i akurat wyjeżdżają do Bielska Podlaskiego (...) No więc powiedzieli, że będą w Bielsku na obiedzie i mnie zaprosili. Ja mówię, że to świetnie się składa, bo też akurat wybieram się na obiad. No to spotkajmy się na chwilę, około godz. 14.00 - zaproponowali. No dobrze, to zajechaliśmy, pogadaliśmy chwilkę - relacjonował.

Reklama

To nie jest deklaracja polityczna

W dalszej części rozmowy zaznacza, że ani samo spotkanie, ani nagranie filmiku nie są z jego strony gestem politycznym. Dodatkowo deklaruje, że jeśli zostanie zaproszony przez kogokolwiek innego, to też się zgodzi.

Rafał Trzaskowski po prostu zapytał mnie, jak sprawa będzie wyglądała w przyszłości i odpowiedziałem: "czas pokaże". Gdyby poprosił mnie o to ktoś z PiS-u czy od Hołowni, to też bym się zgodził. Wszyscy kandydaci, którzy chcą, niech się zgłaszają do mnie. Chętnie ze wszystkimi się spotkam i ponagrywam filmiki. Będę im mówił, co zobaczymy w przyszłości, a czas pokaże po wyborach - obiecywał Zenek Martyniuk.

Hejt spłynął na Zenka Martyniuka

Wokalista opowiedział także o tym, jakie wiadomości dostaje po opublikowaniu nagrania. Lider zespołu Akcent musi się mierzyć z hejtem i nieprzychylnymi komentarzami.

Staram się tego nie czytać, ale ludzie cały czas do mnie piszą: "panie Zenku, miałem od pana autografy i wszystkie powyrzucałem. Nie pójdę już w życiu na żaden pana koncert". Wcześniej pisali w drugą stronę, że "stary PiS-owiec", czyli i tak źle, i tak niedobrze. Nikomu nie można dogodzić. Wszystko źle - żalił się.