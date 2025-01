Znane marki modowe pokazują swoje najnowsze kolekcje przeznaczone na kolejny sezon. Takie imprezy przyciągają wiele gwiazd. To okazja, by dowiedzieć się, co w modowej trawie piszczy i pokazać się w najmodniejszych kreacjach. Jak zaprezentowały się sławne panie na pokazie Deni Cler? Zobaczcie sami.