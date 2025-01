Anna Popek kilka miesięcy temu została zwolniona z TVP. Szybko znalazła pracę w TV Republika. Prowadzi tam telewizję śniadaniową oraz własny program "Żyj lepiej", w którym poruszane są tematy zdrowego życia.

Anna Popek pojechała do Waszyngtonu

Wraz z ekipą TV Republika Anna Popek udała się do Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie w poniedziałek (20 stycznia) odbywa się inauguracja prezydentury Donalda Trumpa. Prezenterka zamieściła w sieci relację z lotu do USA a także kadry, na których widać jej hotel i widok z okien pokoju.

Anna Popek zwiedza Waszyngton

Postanowiła również zwiedzić Waszyngton, co również skrupulatnie odnotowała na swoich social mediach. Na jednym ze zdjęć pozuje przed Kapitolem, w którym odbędzie się zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Anna Popek z torebką Chanel za 16 tys. zł

Na zdjęciu pozuje w czarnym płaszczu i eleganckich kozakach. Jej stylizację dopełnia dodatek w postaci torebki Chanel. Jej cena w zależności od modelu, wynosi od 16 do 30 tys. zł.

Na zwieńczeniu kopuły Kapitolu , pod statuą Columbii widnieje napis "E pluribus unum" - Z wielu jeden. W przeddzień zaprzysiężenia nowego prezydenta nabiera on dodatkowego znaczenia. Nie tylko - z wielu narodów -jeden. Także z wielu innych wyborów, spośród innych ludzi - właśnie ten jeden, Donald Trump będzie sprawował władzę w USA. Zapowiadają się wielkie zmiany i to już nazajutrz, po rozpoczęciu kadencji. Zobaczymy jak wpłynie to na oblicze Europy i Polski. Oby jak najlepiej! - napisała Anna Popek pod opublikowanym w sieci zdjęciem.