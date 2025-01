Zenek Martyniuk nie bez powodu nazywany jest "królem disco polo". Jego przeboje takie jak "Przez Twe oczy zielone" czy "Prawdziwa miłość to Ty" to hity przy których bawi się prawie cała Polska.

Zenek Martyniuk często lata do Stanów Zjednoczonych

Artysta cieszy się sławą nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Często bywa w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie regularnie koncertuje dla tamtejszej Polonii. Ja byłem w ubiegłym roku, w ubiegłym roku byłem miesiąc czasu. Grałem takie koncerty, śpiewaliśmy kolędy w przepięknych polskich kościołach. Było naprawdę bardzo świątecznie, fantastycznie - powiedział w wywiadzie dla portalu ShowNews.pl.

Zenek Martyniuk chce kupić dom w USA

Okazuje się, że Zenek Martyniuk poważnie myśli o tym, by kupić w Stanach Zjednoczonych jakąś nieruchomość. Czyżby chciał się tam przeprowadzić i pójść w ślady Piotra Rubika? W rozmowie z ShowNews.pl Zenek Martyniuk stwierdził, że owszem szuka lokum, bo jego marzeniem jest mały domek w USA.

Nie, ja akurat zwiedzałem, byłem tam u kolegi, który mieszka na takim pięknym, zamkniętym osiedlu właśnie w Clearwater. Oglądałem tam nieruchomości w ogóle - bo to jest moje marzenie, żeby mieć tam swój apartamencik czy jakiś mały zgrabny domek - powiedział.

Czy zdaniem Zenka Martyniuka dom w USA to droga inwestycja?

Martyniuk dodał, że jego zdaniem to nie jest zbyt droga inwestycja. Różne są ceny - to nieprawda, że są jakieś tam ceny wygórowane. Oczywiście nowoczesne budownictwo, jeżeli chce się kupić taki apartament, gdzie można samochodem wjechać prawie do samego apartamentu, to wiadomo, że to kosztuje kilka milionów dolarów, ale taki przeciętny apartamencik - około 500 tysięcy dolarów, czyli 2 miliony. Podobne ceny chyba jak w Polsce, mieszkania w Warszawie - tłumaczył Zenek Martyniuk.

Czy wyprowadzi się do USA na stałe, jak Piotr Rubik? Czas pokaże… - cytując klasyka.