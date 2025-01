We wrześniu w miejscowości Będlewo znaleziono ciała uczestniczki "Top Model" Paulina L. i jej męża Sławomir L. Śledztwo w sprawie ich śmierci trwało cztery miesiące. Teraz wiadomo, co dokładnie się stało. Sprawcą zabójstwa kobiety okazał się jej mąż. Co dokładnie ustalili śledczy?