Piotr Kraśko ostatnie dni spędził z córką w szpitalu. W swoim poście w mediach społecznościowych dziennikarz wyraził wsparcie dla Jurka Owsiaka. Nawiązał do ostatnich wydarzeń związanych z groźbami kierowanymi pod adresem szefa fundacji WOŚP. Podziękował mu też za to, co robi.