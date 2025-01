TV Republika zorganizowała kontrowersyjną akcję pod hasłem "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę", która szkaluje Jerzego Owsiaka oraz jego działalność.

Groźby pod adresem Jerzego Owsiaka

Założycielowi WOŚP grożono śmiercią, o czym poinformował w mediach społecznościowych. "Jeśli dożyję jutra. Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji: - Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak. - Trzeba go zastrzelić, to c**j jeden. I się rozłączył" - napisał.

Policja zatrzymała już mężczyznę, który miał grozić Jerzemu Owsiakowi. To 70-letni mieszkaniec woj. małopolskiego. Sprawca miał inspirować się treściami emitowanymi w Telewizji Republika. Mężczyzna przyznał się do winy, usłyszał zarzuty.

"Od 33 lat robi świetną robotę"

Współpracujący ze stacją Sławomir Świerzyński postanowił skomentować nagonkę TV Republika na WOŚP i jej szefa. "Nie znam sprawy dokładnie, wiem, że trwają te przepychanki między stacjami telewizyjnymi. Takie pogróżki i hejt w stronę Jurka nie są na miejscu. Jerzy Owsiak od 33 lat robi świetną robotę. To kawał ciężkiej, dobrej pracy. To sukces, który niektórzy chcą mu umniejszyć" - stwierdził w rozmowie z o2.pl lider Bayer Full.

Lider Bayer Full o WOŚP

Sławomir Świerzyński uważa też, że Jerzemu Owsiakowi zupełnie niepotrzebnie przypięto łatkę polityczną. Podkreśla, że inicjatywa WOŚP jest wspaniała, bo "wrażenie robi liczba ludzi zaangażowanych w akcję".

Lider Bayer Full prywatnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku jego zespół nie wystąpi wprawdzie w trakcie wielkiego finału WOŚP, ale rok temu grał koncert dla mieszkańców jednego z miast w woj. pomorskim.