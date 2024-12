Natalia Nykiel wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. To koncert, który w Toruniu przygotowuje telewizja Polsat. Jak się okazuje, zwyciężczyni "The Voice of Poland" ma specjalne względy u organizatorów. Gwiazda będzie miała własną garderobę z dala od innych artystów, którzy "słyną z imprezowego życia". Ponadto może liczyć na naprawdę sporą gażę.